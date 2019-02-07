السوداني محمود إسماعيل حكمًا للأهلي وسيمبا في دوري الأبطال

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الأهلي أمام مضيفه سيمبا التنزاني إلى الحكم السوداني محمود إسماعيل.

ويحل الأهلي ضيفا على سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل بتنزانيا في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز على سيمبا التنزاني يوم السبت الماضي بخمسة أهداف دون رد احتل بهم صدارة المجموعة الرابعة ضمن مباريات الجولة الثالثة أحرزهم كريم نيدفيد " هدفين" و كلاً من على معلول و جونيور أجاي و عمرو السولية هدف.

ويبلغ محمود إسماعيل من العمر ثلاثين عاما، ونال الشارة الدولية عام 2015، وسيعاونه مواطنيه وليد أحمد علي مساعد أول، ومحمد عبد الله ابراهيم مساعد ثان.

وسبق للحكم السوداني، إدارة 6 مباريات فيها طرف مصرى، حيث انتصر مصر المقاصة عام 2016 على الدفاع الإثيوبى فى الكونفدرالية الأفريقية 3-0، وفي البطولة ذاتها خسر المصري البورسعيدي أمام كمبالا سيتى الأوغندى بهدف دون رد العام الماضي، وفى البطولة نفسها فاز سموحة السكندري على أولينزى ستار الكينى برباعية نظيفة.

وخسر منتخب مصر تحت 17 سنة مباراة مع نظيره الإثيوبى فى تصفيات كأس أمم أفريقيا بنتيجة 2-1 تحت إدارته، ولكن فاز معه الزمالك 2-1 على النصر السعودى فى البطولة العربية العام قبل الماضى، وفازت معه مصر بثنائية على سوازيلاند في تصفيات أفريقيا خارج الأرض العام الماضي.