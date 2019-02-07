شكرا لقرائتكم مختار مختار: الجونة فريق "هايل".. ولن نتنازل عن المربع الذهبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربي عن سعادته الكبيرة بالفوز على الجونة بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما باستاد الجونة بمدينة الغردقة بالجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز المصرى .

تابع مختار مختار فى تصريحات لقناة ONSPORT أن الفوز على الجونة وسط ملعبه أمر جيد خاصة بعد تقدم فريقه بثلاثية نظيفة ، مؤكداً أن التواجد فى المركز الرابع أمر جيد وسيعمل جاهداً مع لاعبيه على التواجد فى المربع الذهبي.

أضاف المدير الفني للإنتاج الحربي ، أن الجونة فريق " هايل" ونجح فى تغيير جلده بعد التدعيم بأكثر من صفقة مميزة ، موجها الشكر للاعبيه على مباراة اليوم.