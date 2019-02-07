شكرا لقرائتكم خبر عن راية الدولي سمير جمال تظهر فى مواجهة النيجر ونيجيريا بأمم افريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب لكرة القدم والمقامة حالياً فى النيجر الحكم الدولي المساعد سمير جمال للظهور فى مواجهة النيجر ونيجيريا ضمن منافسات المجموعة الأولي بالجولة الثالثة مساء غدا الجمعة فى الخامسة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

يقود المباراة بوبو تراورى حكم الساحة من مالى ويعاونه كلاً من سمير جمال مساعد أول مصر وفيرمنيو مساعد ثان من غينيا وكوكو حكم رابع من توجو على الملعب الدولي بالنيجر .

جدير بالذكر أن الثنائي الدولي المصري أمين عمر وسمير جمال ظهرا في الجولة الأولى بنفس المجموعة بمباراة النيجر و بوروندي.