رياضة | الترسانة يخسر من كوكاكولا بثائية في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترسانة يخسر من كوكاكولا بثائية في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر الفريق الاول لكرة القدم بنادى الترسانة، بهدفين مقابل لاشئ أمام فريق كوكاكولا، فى المباراه التى أقيمت بينهما بملعب الشرطه ضمن الجوله السابعة عشر من منافسات دورى القسم الثانى .

خاض الترسانه اللقاء بتشكيل مكون من (عمرو خليل وأحمد عبد المنعم وعماد حلمى ورضا العزب وطارق وطنى، وابراهيم منصور ومحمد كشلط ومعتصم شيكا وهشام رجب ومصطفى ميدو وايهاب فؤاد) .

بينما خاض كوكاكولا اللقاء بتشكيل يتكون من (محمد على ومحمد امين واحمد كمال وايهاب عبد المحسن ومحمد صلاح واحمد حسن وجابر سالم وأحمد الحسينى واسلام عادل وكريم عبد النبى وخالد صلاح).

إفتتح فريق كوكاكولا التسجيل فى الشوط الأول، عبر اللاعب "كريم عبد النبى" فى الدقيقه ٣٣ ، وفى الشوط الثانى، تمكن كوكاكولا من تعزيز الفارق حيث سجل اللاعب "أحمد سعيد كمال" الهدف الثانى فى الدقيقه ١٥.

الفوز رفع رصيد كوكاكولا إلى 32 نقطة، بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد الشواكيش عند 34 نقطة بالمركز الأول.

وادار اللقاء الحكم محمود البنا، وعاونة محمود ابو الرجال، هانى خيرى، وحكم رابع سيد فرج.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 36 نقطة

2- الترسانة 34 نقطة

3- القناه 33 نقطة

4- كوكاكولا 32 نقطة

5- اف سي مصر 31 نقطة

6- المريخ 24 نقطة

7- ج شبين 21 نقطة

8- النصر 21 نقطة

9- الشمس 19 نقطة

10- الزرقا 19 نقطة

11- منتخب السويس 18 نقطة

12- بورتو 17 نقطة

13- دمياط 13 نقطة

14- أبى صقل 3