رياضة | إيسكو يُعاتب سولاري بطريقته الخاصة

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أكد النجم الدولي الإسباني فرانشيسكو ايسكو، على تصريحات نجم ريال مدريد السابق روبين دي لاريد، التي أكد خلالها على ضرورة أن يتمتع اللاعب بالجودة والقتالية، لكي يضمن الحصول على فرصة أساسية للمشاركة.

وقال إيسكو من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تماما أتفق مع دي لا ريد، ولكن عندما لا تستمتع بالفرص نفسها التي يحصل عليها زملائك، يتغير كل شيء ... ما زلت أستمر في العمل والقتال بصعوبة في انتظار الفرصة! هلا مدريد!!".

وكان دي لاريد قد قال في تصريحات صحفية: "وقال دي لا ريد في تصريحات صحفية: "إيسكو ؟ على إيسكو أن يعرف أن ريال مدريد لا ينتظر أي شخص، الفريق كله لاعبين جيدون وإذا لم يتألق لاعب يظهر الأخر".