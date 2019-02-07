رياضة | فوز دمنهور والأوليمبي وأبو قير وتعادل فاركو والحمام بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز دمنهور والأوليمبي وأبو قير وتعادل فاركو والحمام بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق دمنهور فوزا غاليا على حساب فريق المنصورة، بهدف دون مقابل، بالجولة السابعة عشر، لمنافسات المجموعة الثالثة، بدوري القسم الثاني.

وجاء هدف المباراة الوحيد للفريق البحراوي، عن طريق اللاعب كارفالا، بالدقيقة الأخيرة للشوط الثاني.

وحقق فريق الأوليمبي الفوز على فريق غزل المحله بهدفين دون رد، عن طريق محمد ابراهيم كريسبو في الدقيقة 30 من الشوط الأول، ورزق عبد الحليم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

وحقق فريق أبو قير فوز عريض خارج ملعبه، على فريق مركز شباب تلا، بثلاثة أهداف نظيفة، حيث انتهى الشوط الأول، بهدف مؤمن بدوي، الدقيقة 47، وفي الشوط الثاني استطاع بدوي، زأحمد غنيم إضافة هدفين في الدقيقتين 12 و 31.

وتعادل فريق بلديه المحله مع طنطا بهدف لكل منهما، حيث تقدم أحمد قطاوى لطنطا في الدقيقة 25 من الشوط الأول، وتعادل محمد نصر للبلدية، في الشوط الثاني، من ضربة جزاء في الدقيقة 36.

وتعادل الحمام والجزيرة بهدف لكل فريق، تقدم وليد ابراهيم للحمام في الدقيقة 12 من الشوط الأول، وتعادل محمد عوض الله في الدقيقة 40 لنفس الشوط.

وتعادل كفر الشيخ مع فاركو 2-2 وشهدت الشوط الاول تقدم كفر الشيخ بهدف بلال زكريا في الدقيقة 4، ثم تعادل أحمد ابو الخير في الدقيقة 30، وقبل ختام الشوط الأول، نجح ابو الخير في تسجيل الهدف الثاني له وللفريق السكندري، وفي الشوط الثاني تعادل عبد الفتاح سعيد دوجبا للفريق الكفراوي في الدقيقة 35.

وكان فريق الرجاء حقق الفوز بثلاثه اهداف على فريق سيدى سالم.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- دمنهور 33 نقطة

2- الرجاء 30 نقطة

3- المنصورة 29 نقطة

4- البلدية 29 نقطة

5- طنطا 29 نقطة

6- الأوليمبي 28 نقطة

7- غزل المحله 27 نقطة

8- أبو قير 27 نقطة

9- فاركو 21 نقطة

10- كفر الشيخ 19 نقطة

11- الحمام 18 نقطة

12- الجزيره 15 نقطة

13- تلا 9 نقاط

14- سيدى سالم 7 نقاط.