رياضة | اليوم يشهد ذكرى خاصة لمدرب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم يشهد ذكرى خاصة لمدرب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم ذكرى سنوية للأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، حيث أنه قبل 20 سنة لعب أول مباراة له في الليجا، ولكن مع الغريم أتليتيكو مدريد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الأس" فإن مدرب ريال مدريد وَصَل إلى الليجا قبل عشرين سنة: في 7 يناير 1999، بعدها، صاحب الـ23 عام حينها دخل كَـبديل في المباراة التي انهزم فيها اتليتيكو مدريد 2-1.

والأن، بعدها بـ20 سنة، سولاري سيذهب إلى الجانب الآخر من المدينة ليقود أول ديربي له كمدرب لـريال مدريد، الأمر كان من الممكن ان يصبح مختلف لو استطاع اتليتيكو التعاقد مع نيدفيد من يوفينتوس، لكن الروخيبلانكوس لم يتوصّلوا إلى اتفاق مع المهاجم وقرروا التعاقد مع سولاري.

في نصف موسمه الأول، سولاري لعب في 16 مباراة في كل البطولات، بدأ في 6 مباريات وسجّل هدف، ولكن المدرب أريجو ساكي تمت إقالته بعد شهر والمدرب المؤقت كارلوس سانشيز أجويار لم يعتمد عليه بإستمرار، في حين أن رادومير أنتيك، الذي قاد أتليتيكو في موسم 1998/99 فَضّل اللعب بسولاري كمهاجم.

في الموسم التالي سولاري لعب 45 مباراة في الليجا، كأس الملك، دوري الأبطال وسجّل 6 أهداف، أحدهم ضد ريال مدريد، لكن أتليتيكو سيهبط في نهاية ذلك الموسم وسولاري سينتقل إلى ريال مدريد.

سولاري قضى خمسة مواسم في ريال مدريد، فاز فيهم بـ7 القاب، منهم 2 دوري و واحد دوري أبطال، بعدها انتقل إلى انتر ميلان، قبل ان ينهي مسيرته في سان لورينزو، اتلانتي و بينيارول.