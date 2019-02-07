رياضة | عاجل.. راموس مهدد بالإيقاف في كل البطولات لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. راموس مهدد بالإيقاف في كل البطولات لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح الإسباني سيرخيو راموس، مدافع نادي ريال مدريد، مُهدداً بالإيقاف في كل البطولات حيثُ تلقى في الليجا 4 كروت وفي حالة تلقي كارت آخر سيتم إيقافه.

كما تلقى راموس في دري الأبطال كارتين وإنذار ثالث وفي الكأس أيضاً مُهدد بالإيقاف عن النهائي حال التأهل لأن لديه انذارين والثالث يُساوي إيقافه.

وقاد سيرخيو راموس فريق ريال مدريد الإسباني، في الكلاسيكو رقم 40 له في مسيرته، فهو الذي خاض أكبر عدد من المواجهات بين ريال مدريد وبرشلونة في الفريقين، متقدماً على ميسي (39).

وانتهت مباراة الكلاسيكو أمس بين ريال مدريد وبرشلونة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث سجل هدف الميرينجي لوكاس فاسكيز بالدقيقة 6 بينما مالكو تعادل للبارسا بالدقيقة 54 من عمر اللقاء.

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مباراة برشلونة المقبلة على ملعب السانتياجو برنابيو وذلك يوم 27 من الشهر الجاري بإياب دور نصف نهائي كأس ملك أسبانيا والفائز سيلاقي المنتصر من مباراة ريال بيتيس وفالنسيا.