رياضة | فوز المريخ وإف سي مصر وكوكاكولا وخسارة شبين والقناة بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز المريخ وإف سي مصر وكوكاكولا وخسارة شبين والقناة بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباريات الجولة السابعة عشر، للمجموعه الثانية، من دوري القسم الثاني، فوز فريق سيراميكا كليوباترا، على حياب فريق منتخب السويس بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم فريق السويس في الشوط الأول بهدف محمد جمال الكارتة، في الدقيقة 21 من ضربة جزاء، وفي الشوط الثاني استطاع فريق سيراميكا تسجيل ثلاثة أهداف عن طريق بسام أبو حديد وماناس ومحمد حسن ميدو في الدقائق 2 و 10 و 17.

وحقق فريق كوكاكولا الفوز على فريق الترسانة، بهدفين دون مقابل، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم كوكاكولا بهدف كريم عبد النبي في الدقيقة 33، وفي الشوط الثاني استطاع اللاعب احمد سعيد كمال من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 17.

وفاز إف سى مصر على الشمس، بهدف ويلس في الدقيقة 10 من الشوط الأول، وحقق النصر الفوز على فريق القناه، بهدف أحمد حسين في الدقيقة 30 من الشوط الثاني.

وحقق فريق المريخ فوزا كبيرا على فريق دمياط بثلاثة أهداف نظيفة، عن طريق مهدي صبحى، بالشوط الأول، وعمى فاروق وهشام البطوط بالشوط الثاني.

وفاز فريق الزرقا على جمهورية شبين بهدف المدافع أحمد مخلوف في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

وتعادل فريق بورتو مع أبى صقل، بهدف لكل فريق، حيث تقدم أبى صقل في الشوط الأول، عن طريق محمد سلام، وتعادل وائل عبد الفتاح لبورتو في الشوط الثاني.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 36 نقطة

2- الترسانة 34 نقطة

3- القناه 33 نقطة

4- كوكاكولا 32 نقطة

5- اف سي مصر 31 نقطة

6- المريخ 24 نقطة

7- ج شبين 21 نقطة

8- النصر 21 نقطة

9- الشمس 19 نقطة

10- الزرقا 19 نقطة

11- منتخب السويس 18 نقطة

12- بورتو 17 نقطة

13- دمياط 13 نقطة

14- أبى صقل 3 نقاط