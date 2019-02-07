رياضة | عقوبة نارية في انتظار سواريز بعد واقعة الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقوبة نارية في انتظار سواريز بعد واقعة الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني عقوبة الإيقاف لمدة مباراتين بعد الواقعة المثيرة مع حكم لقاء الكلاسيكو ماتيو لاهوز يوم أمس.

وتعادل برشلونة مع نظيره ريال مدريد يوم أمس الأربعاء في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا بملعب الكامب نو.

واشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن سواريز قد يواجه عقوبة الإيقاف لمدة مباراتين بعدما هاجم الحكم ماتيو لاهوز اعتراضاً على احدي القرارات التحكيمية في اللقاء.

وكانت هناك لقطة مشابه في إسبانيا، للبرتغالي كريستانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق بعدما دفع حكم الكلاسيكو في السوبر الإسباني بعدما منحه البطاقة الحمراء نتيجة لادعائه التمثيل للحصول على ركلة جزاء.

وبحسب المادة 117 في قانون الاتحاد الاسباني فان اللاعب الذي يقوم باي حركة ازدراء للحكم يُوقف لـ مباراتان، وعادة اللجنة الفنية تجتمع يوم الجمعة ويوم الثلاثاء.