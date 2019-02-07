رياضة | رانييري يتوعد مانشستر يونايتد: "سنهزمهم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رانييري يتوعد مانشستر يونايتد: "سنهزمهم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشار كلاوديو رانييري مدرب فريق فولهام الإنجليزي، إلى أنه القى بمدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير كلاعب، حينما كان رانييري مدربًا تشيلسي، موضحًا أنه كان لاعبًا رائعًا، ويسجل الكثير من الأهداف، والآن مسيرته مفتوحة على مصراعيها، وأنه يتمنى له التوفيق.
وبسؤواله .. هل يجب أن يعين سولشاير كمدرب لمانشستر يونايتد بصيغة دائمة ؟ أجاب رانييري: "هو يستحق ذلك حتى اللحظة. لقد أظهر بأن اللاعبين يلعبون لأجله. مانشستر يونايتد غيروا عقليتهم، فلم لا؟".
وأكد: "القسوة مهمة، لأن القتال في البريميرليغ عالٍ جدًا، ويجب أن تتأقلم بشكل أفضل. لكنِّي أؤمن به".
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مان يونايتد: "تجديد عقد سيسينيون ؟ أعتقد بأن النادي سيتحدث معه هذا الشهر".
وواصل: "الجو العام للفريق بعد خروج كامارا ؟ هو الآن في تركيا، ونحن فريق متحد الآن. يمكن لماركوفيتش اللعب في مكانه، هو ليس قويًا، لكنه يلعب للفريق أكثر".
وتابع: "لكن الجو العام تحسن بعد ذلك ؟ الجو العام جيد سابقًا، وجيد الآن. نحن محترفون، وسيكون هناك بعض الأمور اثناء التدريبات، لكن هذا يحدث في فريق وهو أمر طبيعي".
وأشار بقوله: "الوقت الاسوأ لمواجهة مان يونايتد ؟ سيخسرون عاجلًا أم آجلًا، فلم لا يخسرون ضدنا؟".
وأردف: "هل من الأصعب الهروب من شبح الهبوط، أم الصراع على لقب البريميرليج مع ليستر ؟ نعم، إنها اصعب، لأنه حينما تكون متصدرًا مع ليستر، فأنت تحاول أن تكون مرتاحًا وأن يكون الفريق هادئًا".
واختتم: "الآن علي دفعهم للأمام لأننا في مؤخرة ترتيب البريميرليغ. والآن، انا اقول للاعبين بأن يكونوا واثقين من أنفسهم. حينما نخسر، فأنا أعطي اللاعبين الدعم، وآمل أن يعطي الجمهور الدعم كذلك".