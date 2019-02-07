رياضة | رانييري يتوعد مانشستر يونايتد: "سنهزمهم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رانييري يتوعد مانشستر يونايتد: "سنهزمهم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار كلاوديو رانييري مدرب فريق فولهام الإنجليزي، إلى أنه القى بمدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير كلاعب، حينما كان رانييري مدربًا تشيلسي، موضحًا أنه كان لاعبًا رائعًا، ويسجل الكثير من الأهداف، والآن مسيرته مفتوحة على مصراعيها، وأنه يتمنى له التوفيق.

وبسؤواله .. هل يجب أن يعين سولشاير كمدرب لمانشستر يونايتد بصيغة دائمة ؟ أجاب رانييري: "هو يستحق ذلك حتى اللحظة. لقد أظهر بأن اللاعبين يلعبون لأجله. مانشستر يونايتد غيروا عقليتهم، فلم لا؟".