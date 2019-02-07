رياضة | مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود

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واستبعد لاسارتي كلا من :- أحمد فتحي ومحمد محمود ومحمد نجيب ووليد أزارو ومروان محسن ووليد سليمان ومحمد هاني وعمرو جمال وهشام محمد بسبب الإصابة، وعلي لطفي ياسر إبراهيم وأحمد حمودي ومحمد شريف وصالح جمعة وأحمد علاء وعمرو السولية لوجهة نظر فنية.