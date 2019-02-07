رياضة | باريس سان جيرمان يقترب من خطف صفقة برشلونة

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كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تمسك توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان بفكرة التعاقد مع البرازيلي ويليان نجم تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن باريس سان جيرمان يواصل مراقبة ويليان البالغ من العمر 30 عامًا والمتبقى في عقده 18 شهرًا بعدما فشل في ضمه خلال الميركاتو الشتوي المنقضي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تشيلسي يحرص على تجديد عقود اللاعبين الذين تخطوا الـ30 عامًا لمدة عام واحد قابل للتجديد وأن النادي الباريسي يسعى لاستغلال هذه النقطة لإقناع ويليان بالإنضمام لصفوفه.

وأكدت تقارير صحفية مؤخرًا أن باريس سان جيرمان تحدث مع تشيلسي حول إمكانية التعاقد مع ويليان الشهر الماضي لكن مسئولو البلوز رفضوا العرض.