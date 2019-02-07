رياضة | سولاري كشف خدعة فالفيردي وميسي في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاري كشف خدعة فالفيردي وميسي في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي جوسيب بيدريول مقدم برنامج التشيرينجو على أن سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد تفوق نسبياً على فالفيردي مدرب برشلونة في الكلاسيكو.

وقال بيدريرول في تصريحاته اليوم: اعتقد أن سولاري تفوق على فالفيردي في معظم أوقات المباراة في الكلاسيكو.

واشار بيدريرول إلى أن فالفيردي حاول خداع الجميع في الكلاسيكو بعدما اعلن جاهزية ميسي لخوض الكلاسيكو بنسبة مئة في المئة ولكن القرار كان عكس ذلك.

واضاف: خطة فالفيردي فشلت أمام سولاري واضطر في النهاية لمشاركة ميسي وهو مصاب في الكلاسيكو.

الجدير بالذكر أن الكلاسيكو انتهي بالتعادل الإيجابي 1-1 تقدم الريال عن طريق فاسكويز ثم تعادل برشلونة عن طريق مالكوم.