رياضة | جمعة أساسيًا ومؤمن بديلًا في تشكيلة أحد أمام الفيصلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمعة أساسيًا ومؤمن بديلًا في تشكيلة أحد أمام الفيصلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عمار السويح، المدير الفني لنادي أحد السعودي، عن التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة الفيصلي، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتواجد المهاجم المصري أحمد جمعة ضمن التشكيلة الأساسية لفريق أحد أمام الفيصلي، بينما يجلس مواطنه مؤمن زكريا على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم.

وجاءت تشكيلة أحد كالتالي:

إيجانتي نيستروف - تيكو أدولف - عمر محمد إبراهيم - سامي الشمري - ماجد هزازي - كارل مجاني - محمد سيد الضؤ - تامر الحاج - محمد عطية - محمد فوزير - أحمد جمعة.