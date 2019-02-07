شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. استبعاد 16 لاعبا من قائمة الأهلي المصري لمواجهة الحدود والان مع التفاصيل

الخليج 365- قرر الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استبعاد 16 لاعبًا من قائمة فريقه لمواجهة حرس الحدود غدًا الجمعة، في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. واستبعد «لاسارتي» كلا من: «أحمد فتحي ومحمد محمود ومحمد نجيب ووليد أزارو ومروان محسن ووليد سليمان ومحمد هاني وعمرو جمال وهشام محمد بسبب الإصابة، وعلي لطفي ياسر إبراهيم وأحمد حمودي ومحمد شريف وصالح جمعة وأحمد علاء وعمرو السولية لوجهة نظر فنية».

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