شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يهزم الجونة بصعوبة في الدوري المصري والان مع التفاصيل

الخليج 365- فاز الإنتاج الحربي على مضيفه الجونة، بنتيجة 3-2، اليوم الخميس، في إطار الجولة الحادية والعشرين من عمر الدوري المصري لكرة القدم.

تقدم الإنتاج بثلاثية في الشوط الأول، عن طريق جيمس تيدي في الدقيقة الثانية، ومحمود فرج كابونجا في الدقيقة 19، وعبد الرحمن فاروق في الدقيقة 38، فيما سجل الجونة، ثنائية عن طريق أحمد ريان وأحمد حمدي.

ورفع الإنتاج الحربي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الجونة عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.