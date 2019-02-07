شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يعلن مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي المصري أمام الحدود والان مع التفاصيل

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق استعدادًا للدخول في معسكر مغلق مساء، اليوم، لمواجهة حرس الحدود في السادسة مساء غدٍ، الجمعة، في الدوري الممتاز . وضمّت القائمة 19 لاعبًا، هم: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وحسام عاشور، وسعد سمير، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، وعلي معلول، ومحمود وحيد، وباسم علي، وإسلام محارب، وكريم نيدفيد، وحمدي فتحي، وصلاح محسن، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وناصر ماهر، وأحمد الشيخ، وجونيور أجاي، وجيرالدو. الخليج 365-

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