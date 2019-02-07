شكرا لقرائتكم خبر عن أريجو ساكي يواصل انتقاد الفكر الإيطالي والان مع التفاصيل
واصل أسطورة التدريب الإيطالية "اريجو ساكي" الهجوم علي الفرق الإيطالية وخصوصا يوفنتوس، مؤكدا علي أن تجربة السيدة العجوز الحالية لا تدعو للتفاؤول
وقال مدرب ميلان السابق منتقدا الفرق الإيطالية " لقد أحدثت ثورة في كرة القدم في العالم، ولكني حزين لعدم قدرتي لي تغيير الفكر الإيطالي، دائما يرفضون التغيير".
وأضاف" هناك فرق تلعب بشجاعة وتحاول الفوز، وهناك فرق أخري تفضل الأسلوب الإيطالي القديم بالتحفظ والحكمة، لكن قطبي ميلان ليس لهم أسلوب حتي الأن".
وفي نهاية حديثه أشاد ساكي بالتجربة الحالي لروبرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي، وما يقدمه من مستويات في الفترة الأخيرة.
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