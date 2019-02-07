أسطورة مانشستر يونايتد يختار المدرب القادم للفريق

أشاد النجم الإنجليزي " واين روني"، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، بمدرب الشياطين الحمر الحالي " جولي اونار سولشاير"، وأطري علي الأداء المميز للفريق تحت قيادة النرويجي.

وقال روني خلال تصريحات مع قناة "سي ان ان"، أتمني استمرار سولشاير، يجب علي الإدارة إعطائه الفرصة لإثبات قدراته خاصة بعد النتائج الجيدة التي حققها منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق".

يذكر أن سولشاير تولي تدريب الفريق بشكل مؤقت لنهاية الموسم، خلفا للمدرب المقال البرتغالي جوزيه مورينيو، بسبب سوء النتائج.

ومنذ تولي سولشاير المسؤولية الفنية لم يذق الفريق طعم الخساراة، حيث فاز في تسع مباريات، وتعادل في مباراة واحدة.

وعن سؤال روني عن إذا قرر النادي جلب مدرب أخر قال" أتمني ماوريسيو بوتشيتينو".

وقد ربطت الصحافة الإنجليزية بين الفريق واسم بوتشيتينو، بسبب النتائج الجيدة التي يقدمها مع الديوك اللندنية.