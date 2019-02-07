شكرا لقرائتكم اجتماع طارئ لمجلس الأهلى بسبب مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مجلس إدارته لأجتماع طارئ الرابعة بعد ظهر السبت المقبل لمناقشة إنتهاك اللوائح الذي جرى في أجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية أمس الأربعاء والرد على التجاوزات. ويرفض مجلس النادى الأهلى تواجد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى اجتماع اتحاد الكرة مع لجنة الأندية بداعى إيقافه من جانب الاتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف" واللجنة الأوليمبية المصرية . وذكر الموقع الرسمى للنادى الأهلى أن الاجتماع سيشهد اتخاذ قرارات لحفظ الحقوق الأدبية والفنية للقلعة الحمراء وقياداته وجماهيره.

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع طارئ لمجلس الأهلى بسبب مرتضى منصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.