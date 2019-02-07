شكرا لقرائتكم لهيطة: موقف صلاح من معسكر مارس لم يحسم ومشاركته واردة بنسبة كبيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ايهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى أن المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لم يحسم بعد موقفه النهائى من انضمام الدولى المصرى محمد صلاح لقائمة الفراعنة من عدمه فى المعسكر القادم المقرر انطلاقه بالأجندة الدولية لشهر مارس المقبل.

أوضح ايهاب لهيطة ان تفكير الجهاز الفنى فى إراحة أى من اللاعبين لا يعنى أن ذلك قرارًا نهائيًا بعدم ضمهم للمعسكر المقبل، وأن مشاركته فى المعسكر المقبل واردة جدًا.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة فى تصريحات إذاعية صباح اليوم الأربعاء اتخاذ أجيرى قرارًا بمنح صلاح وأحمد حجازى راحة من المعسكر المقبل بهدف إراحتهم فى ظل ضغط المباريات الكبير الذى يتعرضون له فى الدورى الانجليزى.

أضاف لهيطة فى تصريحات خاصة أن محمد صلاح نفسه لم يطلب الحصول على راحة من المعسكر القادم وانه حريص كل الحرص على المشاركة مع الفريق فى كل المعسكرات.

ويستعد المنتخب الوطنى لخوض مباراته الختامية أمام النيجر فى ختام التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر اقامتها أحد أيام 22 و 23 و 24 مارس ، كما سيخوض الفريق مباراة ودية أمام نيجيريا يوم 26 مارس القادم.