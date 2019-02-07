شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يدعو مجلس الأهلي لاجتماع طارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مجلس إدارته لاجتماع طارئ الرابعة بعد ظهر السبت المقبل لمناقشة انتهاك اللوائح الذي جرى في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية أمس الأربعاء والرد على التجاوزات .وحفظ الحقوق الأدبية والفنية للنادي وقياداته وجماهيره حسبما ذكر الموقع الرسمى للنادى .

وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قرر في اجتماعه الذي عقد مساء أمس، الأربعاء، بفرع النادي بمدينة نصر عدة قرارات أهمها :

* افتتاح صالة الكاراتيه بمقر الجزيرة، اليوم الخميس، بعد تطويرها في حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

* تعيين العديد من المديرين لبعض المناصب الشاغرة، وفقًا للسير الذاتية التي درستها اللجنة المشكلة لهذا الغرض، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، وعضوية خالد الدرندلي أمين الصندوق، وإبراهيم الكفراوي ومهند مجدي ومحمد سراج أعضاء المجلس، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، وحازم هاني، مستشار المجلس للموارد البشرية، وتقرر تعيين الأسماء الآتية:

اللواء هشام فاروق محمد جنيد، مديرًا لإدارة المباريات، واللواء خالد عبد الرحمن عبد الهادي، مدير أمن فرع الشيخ زايد، واللواء سمير علي السيد علي، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية للفروع الثلاثة، والمهندس أحمد إسماعيل ماهر مديرًا لإدارة الصيانة، والمهندس خالد محمد إسماعيل طه مساعدًا لمدير إدارة الصيانة بالجزيرة، وهبة منير مديرًا لإدارة الخدمات بفرع مدينة نصر، ورشا محمد السيد مديرًا للمنطقة الترفيهية بفرع مدينة نصر، والعميد أحمد عزت عبد الخالق مديرًا لإدارة الخدمات بفرع الشيخ زايد، وحسين سعد عبد العزيز مديرًا لمجمع حمام السباحة بفرع مدينة نصر.

*الموافقة على مقترح إدارة المكتبات بإقامة حفل لأكاديمية الباليه يوم 6 إبريل القادم.

*الموافقة على مذكرة التفاهم مع بنك المعرفة المصري، وفقًا لبروتكول التعاون الذى وقعه مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لتقديم خدمات لأعضاء النادي للاطلاع والثراء العلمي.

*اعتماد قرار الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والمفوض لتسيير شئون كرة القدم، بتشكيل هيئة طبية من كبار الأساتذة لوضع آلية علمية لمواجهة شبح الإصابات، برئاسة الدكتور أحمد عبد العزيز، والأستاذ الدكتور ياسر المليجي، والأستاذ الدكتور أحمد خليف.

*تكليف مهند مجدي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الكاراتيه في بطولة النمسا في الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى 4 مارس المقبل.

وفيما يتعلق بالنشاط الرياضي، وافق المجلس على الميزانيات المقدمة لبطولات افريقيا الثلاث التي ينظمها النادي في السلة رجال والكرة الطائرة «رجال وسيدات»، وتكليف اللجان المشرفة على البطولات الثلاث لاتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حسن التنظيم بما يليق بالنادي الأهلي ومكانته في تنظيم البطولات القارية.

*الموافقة على إقامة معسكر تدريبي لفريق الكرة الطائرة «سيدات» في صربيا خلال الفترة من 1 إلى 10 مارس المقبل، استعدادًا لبطولة افريقيا التي ينظمها النادي الأهلي الشهر القادم.

*الموافقة على إقامة بطولة الأهلي المفتوحة للاسكواش التي تقام في الفترة من 14 إلى 26 مارس المقبل، وكذلك الموافقة على مشاركة فريق كرة الماء في البطولة العربية بالكويت خلال الفترة من 28 فبراير الجاري إلى 7 مارس القادم.

* الموافقة على دعم السباح أحمد ذكي في إطار برنامج البطل الأولمبي بإقامة معسكر تدريبي للسباح في أمريكا.

*الموافقة على إقامة معسكر داخلي لفريق كرة اليد «رجال» وفقًا للطلب الذى تقدم به السلوفيني نيكولا ماركوفيتش، المدير الفني للفريق، في إطار برنامجه للارتقاء بالمستوى الفني والبدني للفريق.