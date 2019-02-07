شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. طرد مدير الكرة فى طنطا بعد اشتباك مع حكم مباراة البلدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة بلدية المحلة وطنطا التي اقيمت بإستاد بلدية المحلة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق دخول الجهاز الفني لطنطا في اشتباكات لفظية مع محمد عادل حكم مباراة البلدية وذلك اعتراضا علي عدم احتساب ضربة جزاء لصالح الفريق في الدقيقة الاخيرة من المباراة .

ورفض أيمن المزين المدير الفني لطنطا أسلوب الحكم الرابع في التعامل مع الجهاز الفني رافضا الخروج من ارض الملعب ليتدخل علاء عكاشة مدير الكرة بطنطا في الحوار مع حكم المباراة الذى رفض التعامل معه بهذا الشكل.

وقرر محمد عادل حكم المباراة طرد علاء عكاشة مدير الكرة بطنطا وطلب مغادرته أرض الملعب في الوقت الذي رددت فيه جماهير طنطا هتافات ضد حكم المباراة أثناء خروجه من ارض الملعب عقب المباراة قبل أن تتدخل الشرطة لحماية قاضى الملعب.