شكرا لقرائتكم خبر عن الهانى سليمان يعود للاتحاد السكندري أمام دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الهانى سليمان حارس مرمي الاتحاد السكندري، إلى قائمة الفريق أمام وادي دجلة فى اللقاء المرتقب لحساب الجولة 22 في الدوري الممتاز، والمقرر له الأحد المقبل، بعد غياب طويل.

وغاب الهاني سليمان، عن تشكيل الاتحاد السكندري، طوال الفترة الماضية بسبب تعرضه للإيقاف، اثر مشادة مع محمود جنش حارس الزمالك فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الجولة 19 من عمر المسابقة.

وأختار حلمى طولان المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى 22 لاعبا للدخول بمعسكر مغلق باحد فنادق القاهرة أستعدادا لمواجهة فريق وادى دجلة ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدورى الممتاز .

وضمت القائمة كل من فى حراسه المرمى : الهانى سليمان و محمود الزنفلى.

وفى خط الدفاع : أحمد توفيق و محمود شعبان و السيد سالم و صبرى رحيل و محمود رزق و ولاس سيلفا و محمد أنور و بازوكا و كريم الديب

وفى خط الوسط : نور السيد و أحمد نبيل مانجا و خالد الغندور وأحمد داودا و عمار حمدى و رزاق سيسيه و كريم ممدوح و فوزى الحناوى

وفى خط الهجوم : محمد جدو و خالد قمر و تونى سيلفا .

ويغيب عن معسكر الفريق كل من صبحى سليمان و محمد ناصف و توشكا و هشام صلاح و محمد عبد المجيد .