شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي ..فقرة ترفيهية..جلسة بين لاسارتي والطبيب.. وغياب الغزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، فقرة ترفييهة للاعبي الفريق الأحمر على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الخميس والمقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

وحرص لاسارتي على تنفيذ هذه الفقرة لتخفيف الضغط على اللاعبين، وللتغلب على الإجهاد في ظل خوض الفريق لعدة مباريات في فترة زمنية قصيرة.

وعقد الخواجة اللاتينى جلسة هامة مع خالد محمود طبيب الفريق حرص الخواجه فيها على الاطمئنان على لاعبي الأهلي المصابين وتنفيذهم للبرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وتغيب عمرو جمال مهاجم الفريق عن المران، بعد تعرضه للإصابة في العضلة الأمامية خلال مران أمس الأربعاء، حيث غادره رفقة خالد محمود طبيب الفريق.

فيما انتظم هشام محمد في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، بعدما تغيب عن مران الأهلي بالأمس بسبب معاناته من نزلة معوية أبعدته أيضا عن مباراة الأهلي الأخيرة أمام إنبي والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

كما عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق جلسة مع معاونيه على هامش المران، وحرص لاسارتي خلال هذه الجلسة على التحدث مع معاونيه حول مباراة الغد أمام حرس الحدود، والخطة التي سيضعها لعبور هذه المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود غدا الجمعة في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.