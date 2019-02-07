شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. أحمد حمدى يقلص الفارق للجونة بمرمى الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز أحمد حمدى لاعب فريق الجونة الهدف الثانى لفريق بمرمى عامر عامر حارس مرمى الانتاج الحربى فى الدقيقة 47 من عمر الشوط الثانى ضمن المباراة المقامة حاليا بينهم باستاد الجونة بمدينة الغردقة بالجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز . أحرز أهداف الإنتاج الحربى كل من النيجيرى جيمس تيدى بالدقيقة الثانية وعزز محمود كابونجا بالهدف الثانى بالدقيقة 17 بينما أحرز عبدالرحمن فاروق الهدف الثالث للإنتاج فى الدقيقة 37، بينما جاء هدف فريق الجونة الوحيد عن طريق المهاجم أحمد ياسر ريان بالدقيقة الاخيرة من عمر الشوط الأول .

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