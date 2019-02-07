شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الإنتاج الحربى يقسو على الجونة بثلاثية بالشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فريق الانتاج الحربى على نظيرة الجونة بنتيجة 3/1 فى الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا بينهما باستاد الجونة بمدينة الغردقة بالجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز .

أحرز أهداف الإنتاج الحربى كل من النيجيرى جيمس تيدى بالدقيقة الثانية وعزز محمود كابونجا بالهدف الثانى بالدقيقة 17 بينما أحرز عبدالرحمن فاروق الهدف الثالث للإنتاج فى الدقيقة 37، بينما جاء هدف فريق الجونة الوحيد عن طريق المهاجم أحمد ياسر ريان بالدقيقة الاخيرة من عمر الشوط الأول .

جاءت أحداث المباراة سريعة من جانب لاعبى الانتاج الحربى الذى كان الافضل طوال احداث الشوط وشكل خطورة مستمرة على مرمى الجونة الذى ارتكب لاعبيه اخطاء عديدة .

يخوض الجونة اللقاء بتشكيل مكون من : عمر رضوان، أحمد على، لؤى وائل، خالد صبحى، جوناثان أنجويم، سيرج اكا، جاتوش بانوم، محمد نادى، أحمد حسن مكى، أحمد حمدى، أحمد ياسر ريان.

بينما بدأ الانتاج الحربى التشكيل كالتالى :

عامر عامر و عبد الرحمن فاروق ومحمود البدري ووهاب أنان وأحمد شديد قناوي و أحمد الحسيني ومحمود كابونجا ومحمد مسعد وغنام محمد وجيمس أوبو وأحمد رؤوف.