شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عبد الرحمن فاروق يضيف الهدف الثالث للإنتاج أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز عبد الرحمن فاروق، لاعب فريق الإنتاج الحربى، الهدف الثالث لفريقه بالدقيقة 37 من عمر الشوط الأول فى مرمى عمر رضوان حارس مرمى فريق الجونة ضمن المباراة المقامة حالياً باستاد الجونة بمدينة الغردقة بالجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز، بعدما أحرز جيمس تيدى الهدف الأول للإنتاج، وأضاف كابونجا الهدف الثانى وبعد هدف عبد الرحمن فاروق أصبحت النتيجة 3 / 0 لصالح الإنتاج.

ودخل فريق الجونة بقيادة حمادة صدقى المباراة بتشكيل مكون من: عمر رضوان، أحمد على، لؤى وائل، خالد صبحى، جوناثان أنجويم، سيرج اكا، جاتوش بانوم، محمد نادى، أحمد حسن مكى، أحمد حمدى، أحمد ياسر ريان بينما بدء فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار اللقاء بالتشكيل كالتالى: عامر عامر وعبد الرحمن فاروق ومحمود البدري ووهاب أنان وأحمد شديد قناوى وأحمد الحسيني ومحمود كابونجا ومحمد مسعد وغنام محمد وجيمس أوبو وأحمد رؤوف.