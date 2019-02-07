الكاف يسدل الجدل حول إيقاف رئيس نادى الزمالك مجددا

عمرو الحلواني

أسدل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " الجدل المثار حول إيقاف رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك بعد حضوره اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وأكد مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقى فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الكاف لم يصدر أى قرارات بخصوص حضور رئيس نادى الزمالك لاجتماع اتحاد الكرة، مشيرا إلى أن كل ما يثار حول تعرض رئيس الزمالك لعقوبات ليس له أى أساس من الصحة.

وأضاف أن الاتحاد الإفريقى سيخاطب الجبلاية من اجل معرفة إذا كان الاجتماع وديا أو رسميا، وفى حال ثبوت إنه كان رسميا سيتم توقيع عقوبات على رئيس الزمالك كونه اخترق العقوبات...