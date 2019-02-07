مدرب وست هام بعد ما حدث لصلاح: يجب معاقبة تلك التصرفات الغبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

انتقد مانويل بيليجريني المدير الفني لنادي وست هام الانجليزي، تعرض محمد صلاح للعنصرية من جانب جماهيره ناديه، خلال المباراة التي جمعتهم بليفربول في الدوري الانجليزي يوم الإثنين الماضي.

وقال بيليجريني في تصريحاته التي نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" اليوم الخميس: "السلطات سوف تحدد أفضل طريقة للتعامل مع تلك التصرفات وإبعادها عن كرة القدم، وعن الأجواء الرائعة التي نعيشها في الدوري الانجليزي."

وتابع: "أعتقد أن التنظيم الخاص بالدوري والاحترام الذي يحظى به كل فرد يجب أن يستمر لأعلى مستوى.. لا يجب أن نسمح بحدوث هذا الشيء، النادي يعلم كيف يدير الأمور، وأعلنوا رفضهم لمثل تلك التصرفات."

وأضاف: "لقد كانت مباراة رائعة في كرة القدم بحضور كامل من الجماهير داخل المدرجات، والكل كان يستمتع بالمباراة، وتلك التصرفات الغبية يجب أن يتم معاقبتها في أقرب وقت ممكن."

تعرض محمد صلاح لسلوك عنصري من جانب بعض جماهير وست هام خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الماضية من الدوري الانجليزي وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.