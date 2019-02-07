تشافي هيرنانديز خارج الملاعب لمدة شهر

أصيب صانع ألعاب نادي السد القطري “تشافي هيرنانديز” خلال التدريبات الاستعدادية لفريقه هذا الأسبوع إصابة خطيرة في الفخذ ستبعده عن الملاعب لمدة لا تقل عن الشهر.

وأكد أطباء متصدر الدوري القطري تعرض العضلة الأمامية للساق اليمنى لتشافي هيرنانديز لتمزق سيجبره على الراحة لمدة أسبوعين قبل دخوله للبرنامج التأهيلي.

وقال الموقع الرسمي للسد “تأكد غياب تشافي هيرنانديز قائد الفريق الاول للسد خلال الفترة المقبلة، عقب الاصابة التي تعرض لها خلال تدريبات الفريق السداوي مطلع الاسبوع الحالي”.

وأضاف البيان “خضع تشافي لفحص طبي و تأكد اصابته بتمزق بالعضلة الامامية للقدم اليمنى، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفترة علاج وتأهيل لمدة 4 اسابيع قبل العودة للمشاركة مع الفريق”.

هذا ويستعد الزعيم لاستئناف دوري النجوم من جديد، حيث يواجه فريق الخور ضمن الاسبوع السادس عشر يوم السبت الموافق ١٦ من فبراير الجاري على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد.

وفي ذات السياق من المقرر ان ينتظم لاعبو الزعيم الدوليين في التدريبات الجماعية يوم الاثنين المقبل الحادي عشر من الشهر الجاري، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون من قبل جهاز المنتخب القطري الاول الذي قفز ٣٥ مركزًا في التصنيف الشهري للفيفا ليصبح في المركز ال٥٥ على مستوى العالم بفضل انتصاراته بكأس أمم أسيتشافي هيرنانديز لاعب وسط السد القطري (صور: alsadd web site)