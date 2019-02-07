الخطيب يدعو مجلس الأهلي لاجتماع طاريء

مجلس إدارة الأهلي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال دعا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مجلس إدارته لأجتماع طارئ الرابعة بعد ظهر السبت المقبل لمناقشة إنتهاك اللوائح الذي جرى في أجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية أمس الأربعاء والرد على في أجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية أمس الأربعاء والرد علىالتجاوزات وحفظ الحقوق الأدبية والفنية للنادي وقياداته وجماهيره. ويستعد الأهلي لملاقاة حرس الحدود غدًا الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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