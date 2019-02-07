عمرو جمال يغيب عن تدريبات الأهلي

عمرو جمال كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: تغيب عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران فريقه اليوم الخميس والمقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة. مختار التتش بالجزيرة. وتعرض عمرو جمال للإصابة في العضلة الأمامية خلال مران الفريق الأحمر أمس الأربعاء، حيث غادر رفقة خالد محمود طبيب الفريق الأحمر. ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود غدا الجمعة في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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