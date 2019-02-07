ثلاثي الأهلي يواصل التأهيل

واصل الثلاثي أحمد فتحي ووليد أزارو ومروان محسن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الخميس على ستاد مختار التتشبالجزيرة.
وأدى الثلاثي تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب في إطار برنامجهم التأهيلي للتعافي من الإصابة، حيث قطعوا شوطا كبيرا من تنفيذه
ويعاني فتحي من مزق في العضلة الأمامية، فيما يعاني أزارو من قطع في الضمة، بينما يعاني مروان من شد في العضلة الأمامية.
ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود غدا الجمعة في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
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