غدًا.. الأسبوع الثاني من دوري كرة القدم الأمريكية

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم

تنطلق غدا الجمعة، منافسات الأسبوع الثاني من دوري كرة القدم الأمريكية، والذي ينظمه الائتلاف المصري "EFAF"، للموسم الخامس على التوالى، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة.

كان الأسبوع الأول قد شهد فوز هيل هاونز حامل لقب البطولة، بعد منافسه شرسه مع فريق كايرو بييرس.

كما شهد ايضا فوز فريق الجزيره ثيندر، الذي

عاد بعد أن كان متأخر ب ١٤ نقطه أمام فريق إي يو سي تاتينز.

ويشهد الاسبوع الثاني مواجهتين الأولى تجمع فريق جي يو سي إيجلز وفريق كايرو واريرز، والثانيه تجمع بين فريقى إم إس إي تايجرز، وكايرو وولفز.

ويشارك في البطولة مجموعيتين شرق وغرب القاهرة، وعن مجموعة شرق القاهرة فرق، (كايرو ولفز- هيل هاوندز – كايرو واريرز – كايرو بيرز – تايجرز msa-ايجلز guc-الجزيره ثاندر- تاتينز auc ).

ويمثل مجموعة غرب القاهرة فرق ( كايرو هيل هاوندز - كايرو ولفز - والجزيرة ثاندر - msa تايجرز ) ،ويمثل مجموعة شرق القاهرة ( كايرو واريرز – كايرو بيرز – guc ايجلز – auc تاتينز ).