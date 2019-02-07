كهربا راحة من تدريبات الزمالك

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قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة كريستيان جروس، المدير الفنى، بمنح محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق، راحة من التدريبات حتى لقاء النجوم إف سيالمقبل فى الدوري الممتاز.
من المقرر أن ينتظم كهربا في تدريبات الزمالك عقب لقاء النجوم مباشرة.
وفضل الجهاز الفني للزمالك منح كهربا
ويغيب كهربا عن الزمالك فى مواجهة النجوم المقررة إقامته، مساء السبت المقبل، بالجولة الـ21 للدوري، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث في لقاء مصر المقاصة.
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