كهربا راحة من تدريبات الزمالك

كتب ـ مصطفى جويلي:

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة كريستيان جروس، المدير الفنى، بمنح محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق، راحة من التدريبات حتى لقاء النجوم إف سي

المقبل فى الدوري الممتاز.

من المقرر أن ينتظم كهربا في تدريبات الزمالك عقب لقاء النجوم مباشرة.

وفضل الجهاز الفني للزمالك منح كهربا

راحة من التدريبات، وذلك للتغلب على الإرهاق في ظل مشاركته المستمرة محليا وأفريقيا.

ويغيب كهربا عن الزمالك فى مواجهة النجوم المقررة إقامته، مساء السبت المقبل، بالجولة الـ21 للدوري، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث في لقاء مصر المقاصة.