تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري، كريستيان جروس، المدير الفنى، بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات على هامش المرانالمقام حاليا بملعب النادي.
وتؤدي المجموعات الثلاث للاعبي الفقرة التأهيلية خاصة بالكرة، من خلال التسليم والتسلم السريع على
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق النجوم إف سي، السبت المقبل، فى الجولة الـ21 للدوري الممتاز.
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