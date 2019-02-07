رياضة | بعد التعادل مع برشلونة.. ريال مدريد مهدد بالإقصاء من كأس إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد التعادل مع برشلونة.. ريال مدريد مهدد بالإقصاء من كأس إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن فريق ريال مدريد يتعرض للإقصاء من بطولة كأس ملك إسبانيا، وذلك عندما يلعب الإياب في ملعبه سانتياجو بيرنابيو.

وكان الفريق الملكي قد تعادل بهدف لمثله أمام نظيره برشلونة، في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، أمس الأربعاء، على ملعب كامب نو.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد يعيش حياة مُعقدة في الكأس، خاصة أن المباريات التي تُلعب في البيرنابيو لا تكون دواء له بوصفها في عقر داره.

الجدير بالذكر أن النظام الحالي للكأس والذي يتكون من ذهاب واياب تم تقريره في 2005/2006 يعني إنه تم لعب 13 نسخة منه.

وخلال الـ13 نسخة الماضية، وصل ريال مدريد للنهائي 3 مرات وحقق فوزين وتلقى خسارة واحدة، حيث أحرز فوز بالكوبا مرة مع جوزيه مورينيو ومرة مع كارلو أنشيلوتي وخسارة أخرى للكوبا مع مورينهو.

في حين شهدت بقية الـ9 خرج مُبكرا (واحدة إداريا مع قضية دينيس)، لكن المثير في الأمر أن 7 من الاقصائيات التي خرج منها الملكي كان الاياب فيها في البيرنابيو.

وعندما تم تغيير نظام الكوبا خرج ريال مدريد منها لـ5 سنوات على التوالي، أمام ريال سرقسطة وريال بيتيس وريال مايوركا وريال يونيون وألكوركون.

كما خرج الميرنجي بعدها مرتين واحدة من اتليتكو مدريد في 2014/2015 وأخرى من ليجانيس.