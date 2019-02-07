رياضة | تصريح ناري من بيكيه ضد راموس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح ناري من بيكيه ضد راموس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى مدافع برشلونة جيرارد بيكيه رضاه عن تعادل فريقه أمام ريال مدريد 1-1 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، لكنه ألمح في الوقت ذاته لتحيز حكم اللقاء للملكي.



واعتاد بيكيه على انتقاد تحيز التحكيم لريال مدريد وعقب مباراة أمس التي أقيمت في ملعب كامب نو معقل البرسا قال عن الحكم: "أعتقد أن سيرجيو راموس كان يستحق بطاقة صفراء ثانية، ولكنه (الحكم) كان جيداً بشكل عام، قالوا لي إن كوتينيو استحق ضربة جزاء، لكني لم أشاهد ما حدث من داخل الملعب، ولكن بالنظر إلى أن الحكم هو ماتيو (لاهوز) فيمكننا أن نكون سعداء".

وعن النتيجة، أبدى بيكيه رضاه بها معتبراً أن برشلونة قدم أداء جيداً أمس.