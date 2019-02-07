رياضة | النجوم يصدم الحضري قبل مواجهة الزمالك

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رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم إف سي بقيادة أحمد سامي المدير الفني، منح عصام الحضري حارس مرمى الفريق، شارة القيادة بالفترة المقبلة.

وفضل الجهاز الفني استمرار محمود فتح الله مدافع الفريق قائدًا داخل الملعب خلال الفترة المقبلة، بسبب خبرته مع الفريق منذ بداية الموسم.

وكان الحضري، يُمني النفس بالحصول على شارة القيادة، عقب انتقاله لصفوف الفريق لمدة 6 أشهر قادمًا من الإسماعيلي، خلال الانتقالات الشتوية الماضية.