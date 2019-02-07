رياضة | إيمري يكشف عن موعد مشاركة دينيس سواريز مع أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيمري يكشف عن موعد مشاركة دينيس سواريز مع أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن موعد مشاركة مواطنه دينيس سواريز، المنضم مؤخرًا لصفوف الجانرز على سبيل الإعارة من نادي برشلونة الإسباني.
وقال إيمري خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة هدرسفيلد تاون: "لقد تكيف معنا وأيضا يوم الأحد لعب 25 دقيقة ، في الأيام الأولى معنا لم يكن ادائه جيد، لقد عمل هذا الأسبوع بمفرده مع مدربينا وأيضاً بالأمس واليوم ايضا يعمل، أفضل من الأسبوع الماضي. آمل أن يستمر في التحسن كل يوم".
وواصل: "يستطيع أن يُظهر في المباريات القادمة كيف يمكنه مساعدتنا ، أفضل من المباراة الأولى ضد مانشستر سيتي".
وأكمل: "على الخروج المبكر لميسلنتات ؟ لقد كنت أعمل معه لمدة ثمانية أشهر. علاقتي به جيدة، عندما وصلت إلى هنا جاء الاعبون شباب بسببه. لديه استطلاعية جيدة للغاية، لقد عملت بشكل جيد معه وبعدها خرج من النادي لا أعرف كل شيء لكن أحترمه واحترم النادي، أتمنى له حظا سعيدا في مستقبله".
وتابع: "صراعات أرسنال خارج ملعبه والسخط المتزايد ؟ انتقادي الأول هو نفسي، أعمل على أي شيء آخر يمكن أن يفعله النقد بالنسبة لي ، والعمل في الحاضر والمستقبل يمكن أن يغير طريقنا".
واستطرد: "ثم كيف نفعل ذلك خارج ملعبنا. نحن مع إمكانية وفرصة الحصول على المركز الرابع ولكننا نعلم أن الأمر ليس سهلاً ، قبل شهر كنا في نفس الوضع لكن الأمر ليس سهلاً. نحن أقوياء في ملعبنا ، نحن بحاجة إلى أن نفعل ما هو أفضل. وتغيير عقليتنا للحصول على المزيد من النقاط".
وأوضح: "ولكن الآن نحن بحاجة لاستعادة هذه الثقة، وهذا الأداء. الفرصة التالية هي السبت ضد هيدرسفيلد ، إنه العمل ، نستمر في طريقنا ، كن صبوراً في بعض الأحيان ، كن هادئاً ، ولكن فوق كل شيء اعمل".
وبسؤواله .. يواجه فريق نساء ( آرسنال × مانشستر يونايتد ) الليلة ، ما رأيك في هذا الفريق؟ قال ايمري: "أتابع كل فريق في ارسنال. أريد أن يفوز كل فريق في آرسنال عندما يلعبون".
وأردف: "هل تتفاعل مع احداث دربي شمال لندن ؟ متى؟ مارس؟ أنت تسأل قبل هيدرسفيلد عن شهر مارس".
واختتم: "يجب أن تتغلب على هدرسفيلد ، أليس كذلك؟ نعم بالطبع".