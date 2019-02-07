رياضة | إيمري: مواجهة هدرسفيلد ستحدد موقفنا في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيمري: مواجهة هدرسفيلد ستحدد موقفنا في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف: "لديهم لاعبون جيدون، تنظيم جيد. يندفعون كثيرا. أنا أعلم أنه صعب، كل مباراة خارج ملعبنا تمثل تحديًا جديدًا ، ولكنها أيضًا فرصة كبيرة جدًا لأخذ النقاط الثلاث والاستمرار في طريقنا".
وواصل: "هل على ارسنال أن يبقى هادئًا ضد الخصوم المنضبطين ؟ منظومتهم تعتمد على الذهاب للخصم، هم سيذهبون للضغط العالي، وسيبنون من الخلغ بتنظيم جيد وبتدرج من الخطوط بشكل ممتاز، لن يكونوا متموقعين في مناطق عميقة دفاعيًا، هم آتون للتقدم وعمل الثنائيات في الملعب ضدنا".
وتابع: "نحن نعمل على ذلك، ونحتاج للتحسن في طريقة عملنا بشكل افضل. كيف يمكننا عمل ذلك ضد فريق يدفعنا لمناطقنا أكثر ويضغط بشكل عالي".
وأكمل: "هل ستشرك مخيتريان وماذا عن ميتلاند-نايلز؟ كنا نظن أولاً في الأسبوع الماضي ، بعد ستة أسابيع من الإصابة انها لم تكن كافيه للعب ضد مانشستر سيتي. ولكن بعد هذا الأسبوع ، لعب مع فريق U23s ، هذه هي المرة الأولى التي أستطيع التفكير فيها كوننا معا".
واستطرد: "توقف [ميتلاند-نايلز] لمدة 10 أيام لكن جسده بخير. لقد كان جيدًا معنا اليوم. يمكنه أن يكون معنا أيضًا يوم السبت".