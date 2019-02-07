رياضة | مانشستر يونايتد يرصد 3 مدافعين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يرصد 3 مدافعين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يركز كل جهوده بشأن تدعيم الفريق على التعاقد مع مدافع من طراز مميز.

ووفقًأ لما ذكرته "MEN" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد وضع تحت أنظاره 3 مدافعين لضم أحدهم في الميركاتو الصيفي المقبل، وهم خاليدو كوليبالي من نابولي - ميلان سكرينيار من إنتر ميلان - وجواكيم انديرسين من سامبدوريا.

ويعاني اليونايتد من العديد من المشاكل في خط دفاعه، في ظل تراجع مستويات بعض اللاعبين وماعاناة البعض الآخر من تكرار الإصابات.