رياضة | توتنهام يعثر على بديل إيركسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يعثر على بديل إيركسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عثر على بديل مميز لنجمه الدانماركي كريستيان إريكسن.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميترو" البريطانية، فإن توتنهام يريد التعاقد مع صانع ألعاب فريق ليستر سيتي، جيمس ماديسون، ليكون بديلا لإريكسن خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن السبيرز يسعى للتعاقد مع ماديسون، في ظل التقارير التي تربط اسم إيركسن بالإنتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.