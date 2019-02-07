رياضة | جيلبرتو يظهر في مران الأهلي (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيلبرتو يظهر في مران الأهلي (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد الأنجولي جيلبرتو لاعب الأهلي السابق في مران الفريق الأول لكرة القدم، والمقام على ستاد مختار التتش اليوم الخميس بمقر الجزيرة.

وحرص جيلبرتو على حضور مران الفريق الأحمر، خلال زيارته للقاهرة، حيث تربطه علاقة قوية ببعض لاعبي الأهلي ومسئولي القلعة الحمراء.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود غدا الجمعة في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.