رياضة | جروس يجهز مفاجأة لـ"النجوم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يجهز مفاجأة لـ"النجوم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك الدفع بعبدالله جمعة في مركز الجناح الأيسر بمباراة النجوم.

وجاء ذلك بعد تأكد غياب كهربا بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة الزمالك الأخيرة أمام مصر للمقاصة.

ويواجه فريق الزمالك نظيره النجوم يوم السبت المقبل على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019.