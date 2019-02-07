رياضة | الأهلي يحتفل بـ"حسام عاشور" بعد وصوله لـ500 مباراة مع الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحتفل بـ"حسام عاشور" بعد وصوله لـ500 مباراة مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ولاعبي الفريق الأحمر، بحسام عاشور، قائد القلعة الحمراء، بمناسبة خوضه ٥٠٠ مباراة بقميص النادي خلال مسيرته الكروية.

وطبع الجهاز الفني للأهلي رقم ٥٠٠ على قميص الفريق وحرص عدد من أعضاء الجهاز واللاعبين على التقاط الصور التذكارية بجوار حسام عاشور.

وخاض حسام عاشور ٥٠٠ مباراة بقميص النادي الأهلي طوال مسيرته مع المارد الأحمر في كل البطولات المحلية والقارية.