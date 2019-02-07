اونلاين | بث مباشر مباراة الأهلي والحزم فى الجولة 19 من الدورى السعودى اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة الأهلي والحزم فى الجولة 19 من الدورى السعودى اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والحزم الخميس 7/2/2019 في الدوري السعودي للمحترفين أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بِحسب مسماه في الموسم الحالي، حيث يحل فريق الأهلي ضيفاً على نظيره فريق الحزم في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتُقام مباراة الأهلي والحزم في يوم الخميس الموافق 7 فبراير 2019 على الأراضي السعودية.

وتُنقل مباراة الأهلي والحزم بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع سي مصر لنقل المباريات، ويدخُل فريق الأهلي المباراة ساعياً لتعزيز موقعه في مقدمة جدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، فيما يسعى فريق الحزم لمحاولة الابتعاد بشكل أكبر عن منطقة الهبوط التي لا يفصله عنها سوى أربع نقاط فقط لا غير.

وسنقدم لكم الآن في هذا التقرير موعد مباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم الخميس.

موعد مباراة الأهلي والحزم الخميس في الدوري السعودي للمحترفين: والقنوات الناقلة لمُباراة الأهلي ضد الحزم بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي للمحترفين بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي للمحترفين في يوم الخميس الموافق 7 فبراير 2019 على الأراضي السعودية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الخميس، في تمام الساعة:

الثامنة والربع مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

التاسعة والربع مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

السابعة والربع مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

ويعمل فريق عمل موقع سي مصر لنقل المباريات على توفير كافة روابط نقل المباراة بث مباشر بجودة عالية وبدون تقطيع لاصحاب النت البطيء.