اونلاين | الأسطورة HD مشاهدة مباراة الاهلي والحزم بث مباشر يلا شوت جوال Yalla Shoot الأهلي ضد الحزم| دوري بلس كورة اون لاين

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سنعرض لكم رابط مشاهدة مباراة الاهلي والحزم بث مباشر يلا شوت دوري بلس اليوم الخميس 7 فبراير 2019، وذلك ضمن الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، وسيتم لعب اللقاء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية الذي يتسع إلى أكثر من 62 ألف متفرج ومشاهد، مواجهة مرتقبة بين الفريقين، حيث يسعى أهلي جدة لحصد الثلاث نقاط لتحسين وضعيته في جدول ترتيب المسابقة المحلية، وسنقوم بإضافة بث حي أون لاين لمشاهدة مباراة الأهلي أمام الحزم بدون تقطيع إطلاقاً وبجودة بث رائعة تناسب المتابعين.

مشاهدة مباراة الاهلي والحزم بث مباشر

وسيبدأ موعد وتوقيت مشاهدة مباراة الأهلي ضد الحزم اليوم 7-2-2019 في تمام الساعة السابعة و15 دقيقة مساءا بتوقيت القاهرة، الثامنة و15 دقيقة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، ويستطيع متابعي كرة القدم ومحبيها مشاهدة مباراة الاهلي والحزم مباشرة الاسطورة من خلال قناة KSA Sports 1 HD، وسيتولى التعليق على اللقاء المعلق المصري بلال علام، وكما تعودتم دائماً من خلال موقعنا عرب فور نيوز، سوف ننشر إليكم رابط يلا شوت لايف على اليوتيوب للاستمتاع بمباراة الأهلي والحزم اونلاين.

يلا شوت مباراة الاهلي ضد الحزم

قبل انطلاق مشاهدة مباراة الاهلي والحزم أون لاين، يأتي أهلي جدة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، فيما يحتل فريق الحزم المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة، وذلك بعد مرور 18 أسبوع من البطولة.

كشفت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم السعودي عن طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة مباراة الاهلي والحزم اليوم بث مباشر، حيث سيكون البرتغالي أرتور سواريس هو حكم الساحة، وسيعاونه كلاً من روي تيكسيرا وسيرجيو تيكسيرا، فيما سيكون باس فان دونجن هو الحكم الرابع.

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رابط مشاهدة مباراة الأهلي والحزم اون لاين

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وتقابل الفريقان تاريخياً في سبع مناسبات بالدوري السعودي، حيث أنتصر الاهلي في 5 لقاءات، مقابل تعادلين، ولم يُهزم ابداً من الحزم، ويسعى أهلي جدة لمواصلة تفوقه في مباراة اليوم.

يشار أن مباراة الدور الأول بين الاهلي والحزم مباشر يلا شوت اون لاين قد انتهت بانتصار اهلي جدة على ضيفه بهدفين دون رد، تناوب على تسجيلهم حسين المقهوي وعمر السومة.